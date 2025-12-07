Петр Ян завоевал чемпионский титул UFC в легчайшем весе

Россиянин победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей

Мераб Двалишвили и Петр Ян © Ian Maule/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Турнир UFC 323 прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ян одержал победу единогласным решением судей: 49-46, 49-46, 48-47.

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.

Двалишвили 34 года, он одержал 21 победу и потерпел 5-е поражение в смешанных единоборствах. Грузин стал чемпионом в сентябре 2024 года после победы над американцем Шоном О'Мэлли единогласным решением судей. После этого он трижды успешно защитил чемпионский титул. В 2023 году Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.