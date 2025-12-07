Олимпийская чемпионка Мустафина получила нейтральный статус FIG

В настоящее время она занимает пост старшего тренера женской юниорской сборной России

Алия Мустафина © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, в настоящее время занимающая пост старшего тренера женской юниорской сборной России, получила нейтральный статус. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего по состоянию на 7 декабря Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 258 россиянам и 107 белорусам.

Мустафиной 31 год, она обладательница двух золотых олимпийских наград в упражнениях на брусьях (2012, 2016), в ее активе есть также две серебряные и три бронзовые награды Олимпийских игр. Она - трехкратная чемпионка мира и пятикратная - Европы.

Первыми из россиян получили нейтральный статус в начале февраля 2024 года прыгуны на батуте Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Никита Касимов и Яна Лебедева, которая в следующем году стала выступать за Белоруссию.

По решению Международной федерации гимнастики россияне и белорусы на турнирах FIG могут выступать только в нейтральном статусе.