Ян поблагодарил болельщиков из России после победы в бою за титул UFC

Россиянин победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей

Петр Ян © Ian Maule/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Новый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян благодарен болельщикам из России за поддержку в бою с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом он рассказал в октагоне после завершения поединка.

В воскресенье Ян победил Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC 323.

"Я счастлив стоять здесь с поясом, спасибо всем болельщикам, - сказал Ян. - Я очень долго трудился и готовился, на сегодняшний день для меня это жизнь. Я хочу отдать должное моей команде. Привет моей стране, России, привет всем болельщикам со всего мира, со всего СНГ, своей семье, я вас люблю. Хочу сказать спасибо ребятам, которые здесь и мне помогли. Они со мной в плохие и хорошие моменты".

Ян смог вернуть чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Ранее спортсмен завоевал титул в этой весовой категории в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.