Дегтярев: футбольные болельщики поддерживают лимит на легионеров

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Согласно результатам исследования, большинство футбольных болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. Об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме "10 легионеров в заявке, 5 на поле". Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.

"А куда спешить? Видите какой график: Париж, ЮНЕСКО, потом Дамаск, - сказал Дегтярев. - Только что вернулся. Сегодня (4 декабря - прим. ТАСС) заседание правительственной комиссии, только что завершилось, сейчас будет вручение премии Федору Черенкову. И так каждый день. Но обстоятельный разговор с клубами, о котором я говорил, обязательно состоится. По повестке развития детско-юношеского футбола и лимита мы провели уже не одну встречу. От комментаторов до ветеранов тренерского цеха. Они были у меня все: и [Михаил] Гершкович, и [Станислав] Черчесов, и [Юрий] Семин, и [Валерий] Газзаев. Я эту тему постоянно обсуждаю с экспертами".

"Недавно пришли нам социологические исследования, - продолжил министр. - Скоро мы их обнародуем. Для меня стало сюрпризом, что среди болельщиков сторонников лимита больше, чем среди широких народных масс. Удивительно. Я ожидал другого, что среди тех, кто футболом не интересуется, будет больше тех, кто поддерживает ужесточение лимита на легионеров. Это подтверждает, кстати, другую гипотезу некоторых моих советников о том, что этот информационный шум с противостоянием лимиту - это цеховая история. Внутри себя борются, себя любимых обсуждают, но это не имеет ничего общего ни с болельщиками, ни с их позицией, которую никто не измерял. Вот мы замерили по госзаданию. Первые данные уже говорят о том, что большинство однозначно за ужесточение лимита. И среди болельщиков их больше".

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.