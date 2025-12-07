Цзю назвал правильную работу причиной победы Яна в титульном бою

Россиянин единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили и завоевал пояс UFC в легчайшем весе

Редакция сайта ТАСС

Константин Цзю © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российский боец Петр Ян тактически правильно провел чемпионский бой против грузина Мераба Двалишвили. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Ранее Ян единогласным решением судей победил Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе.

"Очень доволен результатом Петра. Он сделал все, что планировал, как мы и обсуждали. Отличная и правильно организованная победа", - сказал собеседник агентства.