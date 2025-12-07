Петр Ян может провести следующий бой в середине 2026 года
Редакция сайта ТАСС
07:25
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян будет готов провести следующий бой ближе к лету 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
Ранее Ян единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC в Лас-Вегасе и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе.
"Следующий бой Петр может провести ближе к лету. По сопернику пока говорить рано, в дивизионе должны пройти несколько боев", - сказал собеседник агентства.