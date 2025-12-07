Петр Ян может провести следующий бой в середине 2026 года

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили

Редакция сайта ТАСС

Петр Ян © Ian Maule/ Getty Images

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян будет готов провести следующий бой ближе к лету 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее Ян единогласным решением судей победил грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC в Лас-Вегасе и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе.

"Следующий бой Петр может провести ближе к лету. По сопернику пока говорить рано, в дивизионе должны пройти несколько боев", - сказал собеседник агентства.