Ян получит от UFC $50 тыс. в качестве бонуса за лучший поединок турнира

Россиянин победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей, завоевав титул в легчайшем весе

Редакция сайта ТАСС

Мераба Двалишвили и Петр Ян © Ian Maule/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянин Петр Ян получит $50 тыс. в качестве бонуса за лучший поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

На турнире UFC 323 Ян победил грузина Мераба Двалишвили единогласным решением судей.

Ян смог вернуть чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Ранее спортсмен завоевал титул в этой весовой категории в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.