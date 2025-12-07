Двалишвили хочет провести третий бой против Яна

Грузинский боец проиграл россиянину в поединке за титул UFC в легчайшем весе

Редакция сайта ТАСС

Мераб Двалишвили © Ian Maule/ Getty Images

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Грузинский боец Мераб Двалишвили хочет провести третий бой против россиянина Петра Яна. Об этом ТАСС сообщили в команде Двалишвили.

Ранее Ян единогласным решением судей победил Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе. В первом поединке, который прошел в 2023 году, решением судей победил грузинский боец.

"Мераб хотел бы и будет готов к третьему бою в следующем году. Он считает, что помог UFC и выходил на бой каждый раз, когда это было необходимо", - сказал собеседник агентства.