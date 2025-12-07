Тактаров считает, что Двалишвили был не готов к бою с Яном

По мнению эксперта, у грузинского бойца не было плана на поединок

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Грузинский боец Мераб Двалишвили был не готов к бою против россиянина Петра Яна. Такое мнение ТАСС высказал бывший обладатель чемпионского титула UFC Олег Тактаров.

Ранее Ян единогласным решением судей победил Двалишвили на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе. В первом поединке, который прошел в 2023 году, решением судей победил грузинский боец. Двалишвили победил американца Кори Сэндхагена 5 октября.

"Мераб хотел почувствовать себя ударником, и Петр ему такую возможность дал, - сказал Тактаров. - Обычно и на психологическое восстановление необходимо не меньше четырех месяцев, но никак не три. Мераб не был готов к этому бою, не было плана. У Петра этот план был. Но Мераб не сломался. UFC надо сделать им третий бой, оба заработают большие деньги. Но Петру надо принять такой бой не раньше, чем через год-два".