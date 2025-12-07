"Амур" обыграл СКА в перенесенном матче КХЛ

Хабаровская команда победила в серии буллитов

Хоккеисты "Амура" © Михаил Терещенко/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 7 декабря. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" со счетом 4:3 после серии буллитов победил петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Хабаровске в присутствии 6 986 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачев (50), Кирилл Петков (54). У проигравших отличились Джозеф Бландизи (29), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56). Победный буллит на счету Алекса Броадхёрста.

Изначально игра была запланирована на 5 января и должна была пройти в Санкт-Петербурге. В сентябре стало известно, что СКА обратился в КХЛ, заявив о невозможности проведения матча с "Амуром" на своей домашней арене. Решение о переносе игры в Хабаровск было принято по согласованию с обоими клубами.

"Амур" прервал серию из поражений, которая насчитывала шесть матчей. При этом хабаровский клуб одержал только четвертую победу над СКА в КХЛ. В 2021 и 2022 годах "Амур" переиграл соперника на своем льду (3:2, 2:1 ОТ), в 2016-м - в Санкт-Петербурге (2:1 ОТ). Всего клубы провели между собой 31 игру в КХЛ и впервые выявляли победителя в серии буллитов.

СКА занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 33 матчах. "Амур" располагается на 7-й позиции Восточной конференции с 32 очками после 35 встреч. В следующем матче СКА примет китайский "Шанхай Дрэгонс" 16 декабря, "Амур" на следующий день сыграет дома против "Адмирала" из Владивостока.