Лыжник Коростелев выиграл масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени

Александр Большунов занял второе место

Редакция сайта ТАСС

Савелий Коростелев © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Савелий Коростелев стал победителем масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходили в Тюмени.

Коростелев преодолел дистанцию в 20 км за 41 минуту и 3,3 секунды. Второе место занял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (отставание - 0,1 секунды), третье - Сергей Ардашев (+2,1).

Для Большунова это была первая гонка после отбытия дисквалификации. На первом этапе Кубка России лыжник после завершения полуфинала в спринте толкнул Александра Бакурова со спины, нанеся ему травму. Позднее президиум Федерации лыжных гонок России отстранил Большунова на срок, который потребуется Бакурову для восстановления от повреждения. Бакуров в масс-старте финишировал восьмым.

Ранее аналогичная гонка прошла у женщин. Ее победительницей стала Алена Плечева, показавшая результат 47 минут и 19,6 секунды. Второй финишировала Екатерина Никитина (+0,5 секунды), тройку лучших замкнула Елизавета Маслакова (+0,9).

Масс-стартами завершилась соревновательная программа второго этапа Кубка России. Следующий этап должен пройти с 11 по 14 декабря в городе Чусовой в Пермском крае.