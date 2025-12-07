Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в следующем матче ПСЖ

6 декабря российский голкипер провел первый матч за ПСЖ в текущем сезоне

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © Alex Davidson/ Getty Images

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Вратарь Матвей Сафонов своей игрой заслужил право выйти в стартовом составе французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в следующем матче. Такое мнение ТАСС высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

6 декабря Сафонов провел первый матч за ПСЖ в этом сезоне. Россиянин отыграл "на ноль" встречу чемпионата Франции с "Ренном" (5:0).

"Рано говорить о том, что может закрепиться в стартовом составе. Но он точно заслужил право сыграть в следующем матче. Дальше все будет в руках Матвея", - сказал Кафанов.

Ранее основной вратарь ПСЖ Люка Шевалье получил травму.