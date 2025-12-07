Теннисистка Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае

Победительницей турнира стала Петра Марцинко

Вера Звонарева © Mark Brown/ Getty Images

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева уступила хорватке Петре Марцинко в финальном матче турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Марцинко. Для Звонаревой это первый турнир с лета 2024 года, когда она выступила в парном и смешанном разрядах на Открытом чемпионате Франции.

Звонаревой 41 год, ее наивысшей позицией в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) является 2-е место (2010), в парном рейтинге она достигала 7-й позиции (2024). На счету спортсменки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 16 - в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде - на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США.

В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте - Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.