Большунов пропустил церемонию награждения по итогам масс-старта

Лыжник занял второе место в масс-старте классическим стилем на этапе Кубка России

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 7 декабря. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил церемонию награждения по итогам масс-старта классическим стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Большунов занял второе место, уступив 0,1 секунды Савелию Коростелеву.

Для Большунова это была первая гонка после отбытия дисквалификации. На первом этапе Кубка России лыжник после завершения полуфинала в спринте толкнул Александра Бакурова со спины, нанеся ему травму. Позднее президиум Федерации лыжных гонок России отстранил Большунова на срок, который потребуется Бакурову для восстановления от повреждения.

Коростелев после истории с участием Большунова и Бакурова раскритиковал трехкратного олимпийского чемпиона. Выложив видео с инцидентом между лыжниками, спортсмен написал: "И вот это гордость страны?". Позднее Большунов принес извинения за толчок Бакурова, отметив также, что с момента отстранения от международных стартов замечает преграды, которые ему ставят спортсмены из группы тренера Егора Сорина, куда входит Коростелев. По словам лыжника, они специально перекрывают его на трассе или совершают подрезки. После этого Коростелев заявил, что Большунов предпринял неудачную попытку извиниться за свой поступок: "Честно, лучше никак, чем так".

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Масс-стартами завершилась соревновательная программа второго этапа Кубка России. Следующий этап должен пройти с 11 по 14 декабря в городе Чусовой в Пермском крае.