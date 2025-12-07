Московское "Динамо" со счетом 8:4 обыграло "Трактор" в матче КХЛ

Встреча прошла в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 8:4 обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джордан Уил (1-я, 30-я минуты), Максим Комтуа (8), Артем Швец-Роговой (18), Антон Слепышев (20), Егор Римашевский (27) и Никита Гусев (37, 43). У проигравших отличились Михаил Горюнов-Рольгизер (16), Александр Рыков (34) и Егор Коршков (55, 60). Гусев также отметился четырьмя результативными передачами.

"Динамо" одержало шестую победу подряд. Столичная команда набрала 46 очков в 34 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Трактор" потерпел четвертое поражение подряд. Челябинцы набрали 35 очков после 36 игр и располагаются на 6-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Динамо" 16 декабря примет московский "Спартак", "Трактор 19 декабря дома сыграет с магнитогорским "Металлургом".