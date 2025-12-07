Биджиев подал в отставку с поста главного тренера махачкалинского "Динамо"

"Динамо" после 18 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ

МАХАЧКАЛА, 7 декабря. /ТАСС/. Хасанби Биджиев подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Динамо" из Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" со счетом 0:1 дома проиграло команде "Пари Нижний Новгород". Дагестанский клуб набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Биджиеву 59 лет. Он возглавил махачкалинское "Динамо" зимой 2024 года. Под его руководством команда впервые вышла в РПЛ. В прошлом сезоне "Динамо" заняло 11-е место в таблице по итогам чемпионата. Ранее специалист тренировал нальчикский "Спартак", волгоградский "Ротор" и курский "Авангард", с которым дошел до финала Кубка России сезона-2017/18.

В качестве игрока Биджиев дважды становился обладателем Кубка России в составе московского "Локомотива".