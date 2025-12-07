ЦСКА обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1

Хоккеисты ЦСКА © Софья Сандурская/ ТАСС

УФА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Уфе.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Коваленко (33-я минута), Владислав Еременко (48) и Кирилл Долженков (55). У проигравших отличился Максим Кузнецов (43).

ЦСКА набрал 37 очков после 35 матчей и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" с 31 очком в 34 играх располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с тольяттинской "Ладой", "Салават Юлаев" в гостях встретится с казанским "Ак Барсом". Игры пройдут 16 декабря.