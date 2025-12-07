Ландо Норрис впервые стал чемпионом "Формулы-1"

Британец на два очка опередил чемпиона предыдущих четырех сезонов нидерландца Макса Ферстаппена

Болид Ландо Норриса © Mark Thompson/ Getty Images

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис впервые стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

На заключительном этапе Гран-при в Абу-Даби Норрис занял третье место. Первым до финиша добрался нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который становился чемпионом мира в предыдущих четырех сезонах. Вторым стал партнер Норриса по команде австралиец Оскар Пиастри.

Норрис по итогам чемпионата набрал 423 очка. Второе место в общем зачете занял Ферстаппен (421 очко), третьим стал Пиастри (410). В Кубке конструкторов победу одержала команда "Макларен", набравшая 833 очка. Второе место занял "Мерседес" (469), третье - "Ред Булл" (451).

Норрису 26 лет, он выступает в "Формуле-1" с 2019 года. На протяжении всей карьеры британец представляет "Макларен". В прошлом сезоне гонщик занял второе место в общем зачете чемпионата мира.

Пилот "Макларена" стал чемпионом "Формулы-1" впервые с 2008 года. Тогда титул завоевал нынешний гонщик "Феррари" британец Льюис Хэмилтон.