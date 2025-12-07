Всероссийский фестиваль Winter Fest стартовал на катке Ходынки

Темой мероприятия стала сказка "Буратино"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Всероссийский зимний фестиваль, организатором которого выступила продюсерская команда Ильи Авербуха, стартовала в воскресенье в Москве на Ходынском поле. Темой мероприятия стала сказка "Буратино" - премьера нового ледового спектакля Авербуха "Буратино" пройдет в Москве уже 27 декабря.

Советский фильм "Приключения Буратино" в нынешнем году отмечает золотой юбилей - он вышел в прокат 50 лет назад. В 2026 году пьесе пьесе Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино" исполняется 90 лет. В начале мероприятия Авербух дал мастер-класс гостям фестиваля, поделившись с ними базовыми навыками фигурного катания. А чуть позже посетители вместе попробовали себя в качестве артистов, станцевав под знаменитую песню про мальчика из полена авторства Алексея Рыбникова. Носы и шапочки Буратино всем желающим подарили на память.

Секретный рецепт от Авербуха: в фигурном катании главное - не бояться льда. "На самом деле это не так страшно. Надо немножко согнуть ноги и отпустить себя, и лед вас вывезет", - напутствовал он гостей фестиваля.

Главную роль в спектакле Авербуха сыграет победительница красноярского этапа российской серии Гран-при Алиса Двоеглазова, роль черепахи Тортиллы - легенда советского спорта Тамара Николаевна Москвина. Также в спектакле будут задействованы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Матвей Ветлугин, Андрей Ежлов, Софья Шевченко и другие звезды российского фигурного катания.

На вопрос ТАСС, насколько охотно пошла на эксперимент в свои 84 года Москвина, Авербух рассказал: "Тамара Николаевна очень ответственно относится к предстоящим выступлениям - это будет постановочный номер. И вся история в том, что она не просто выйдет и "помашет ручкой", она будет именно танцевать на льду, и это действительно будет событием".

"Это человеческая история, и она выше любых технологий. Москвина - это огромный пример для молодежи, и, мне кажется, она в этой роли - идеальное попадание. Я позвонил ей абсолютно на удачу, она ответила: "А почему нет?" Она в таком жизненном тонусе, у нее столько энергии. Браво", - подчеркнул Авербух.