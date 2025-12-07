Сидоренко и Абраамян стали победителями Суперкубка по настольному теннису

Соревнования проходили в Международном центре бокса в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Владимир Сидоренко и Элизабет Абраамян стали победителями Суперкубка по настольному теннису. Соревнования проходили в Международном центре бокса в Москве.

В финале мужского турнира Сидоренко со счетом 4:3 обыграл Владислава Макарова. Третье место занял Максим Гребнев, победивший Дмитрия Виноградова (4:3). В решающем матче женского турнира Абраамян переиграла Владу Воронину (4:1), бронза досталась Марии Тайлаковой, которая оказалась сильнее Яны Жуковой (4:1).

"Я был сегодня в шаге от поражения, тяжелый матч, думаю, зрителям было приятно смотреть. Рад, что смог выстоять и выиграть. Атмосфера великолепная, очень много зрителей пришло, много детей. Это популяризирует настольный теннис", - сказал Сидоренко ТАСС.

Абраамян отметила, что ей важно было доказать свое лидерство в России. "Конечно, турнир складывался очень тяжело, так как здесь играют лучшие теннисисты России. Для меня эта победа значима, потому что я доказала, что являюсь первым номером. Это придает мне уверенности для дальнейших игр, и, конечно, хотелось красиво закончить год на такой хорошей ноте, с победой, чему я очень рада", - отметила спортсменка в беседе с ТАСС.