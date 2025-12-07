Дзюдоистка Таймазова заявила, что рада медали после долгого перерыва

Спортсменка завоевала серебряную награду на турнире Большого шлема в Токио

ТАСС, 7 декабря. Бронзовый призер Олимпиады российская дзюдоистка Мадина Таймазова рада завоевать серебряную медаль турнира Большого шлема в Токио после длительного перерыва в выступлениях. Об этом спортсменка рассказала пресс-службе Федерации дзюдо России.

В финальной схватке в весовой категории до 70 кг Таймазова проиграла японке Сино Танаке.

"Пропустила почти семь месяцев, поэтому сегодняшний результат - хороший. Рада, что сегодня с медалью. Не знала, как скажется этот перерыв, как себя буду чувствовать, как вернусь, что буду ощущать. Но все, слава богу, хорошо сложилось", - сказала Таймазова.

"Я допустила ошибку в партере, хотя в целом чувствовала себя неплохо. Неожиданным оказалось то, что японка перевернула меня на удержание. Постаралась как можно быстрее выпутаться из сложившейся ситуации, но оценку соперница уже получила", - добавила она.

27 ноября Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны.