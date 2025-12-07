"Краснодар" обыграл ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 3:2 одержали волевую победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51) и Жоау Батчи (70). У проигравших отличились Мойзес (11) и Матеус Алвес (90+1). На 68-й минуте Мойзес был удален с поля после второй желтой карточки.

"Краснодар" набрал 40 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке. Второе место занимает петербургский "Зенит" (39 очков), третьим идет столичный "Локомотив" (37).

В следующем туре, который состоится после зимней паузы, "Краснодар" примет "Ростов", ЦСКА на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".