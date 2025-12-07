Школьники впервые смогут поучаствовать в Арктическом экстремальном проекте

Участники соревнований "Северный характер" преодолевают сложные маршруты с различными препятствиями

САЛЕХАРД, 7 декабря. /ТАСС/. Школьники Ямала впервые смогут принять участие в Арктическом экстремальном проекте "Северный характер" в 2026 году. Ранее участвовать в проекте могли только взрослые, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодной прямой линии.

"Меня радует, как развивается проект "Северный характер". За четыре года уже около 5 тыс. человек приняли участие в экстремальных играх. Когда посещаю финалы, видно, что там крепкие ребята, многие из них - профессиональные спортсмены. Это здорово, <…> задача все-таки проект масштабировать. В подобных соревнованиях в Год здоровья точно поддержим школьников", - сказал Артюхов.

Ранее к участию допускались все желающие старше 18 лет при наличии медицинского допуска. По замыслу проекта, участники преодолевают сложные маршруты с различными препятствиями - программа включает две категории "профи" и "любители".

Кроме того, глава региона отметил, что в новом сезоне трасса этапа "Северный характер. Лето" станет сложнее - участникам предстоит преодолеть грязь и воду. "Северный характер. Велодрайв" дополнится элементами национальных видов спорта - бегом с палкой и прыжками через нарты, что подчеркнет культурные традиции региона.

Арктический экстремальный проект "Северный характер" реализуется на Ямале с 2020 года, за все время его существования в нем приняли участие более 9,5 тыс. человек. В 2025 году "Северному характеру" присвоен статус всероссийских соревнований, а этапы "Зима", "Лето", "Осень" были приурочены к юбилеям ямальских городов: 430-летию Салехарда и 50-летию Ноябрьска и Нового Уренгоя.