Алаев надеется, что слова футболиста Оласы о расизме были недоразумением

Защитник "Краснодара" ранее заявил об эпизоде проявления расизма в отношении одного из его партнеров по команде во время матча с ЦСКА

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев надеется, что слова футболиста "Краснодара" Лукаса Оласы о проявлении расизма во время матча 18-го тура с московским ЦСКА являются недоразумением. Об этом Алаев рассказал журналистам.

В перерыве матча Оласа заявил "Матч ТВ" об эпизоде проявления расизма в отношении одного из его партнеров по команде.

"Я находился в ложе, ничего не слышал. Надеюсь, что это какое-то недоразумение", - сказал Алаев.

"Краснодар" одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 и вышел на 1-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Столичная команда с 36 очками располагается на 4-й строчке.