Мойзес сообщил, что футболист Кордоба рассказал ему о расизме в свой адрес

В матче 18-го тура РПЛ "Краснодар" со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес © Александр Щербак/ ТАСС

КРАСНОДАР, 7 декабря. /ТАСС/. Футболист "Краснодара" Джон Кордоба рассказал защитнику московского ЦСКА Мойзесу о проявлении расизма со стороны игрока армейцев. Об этом Мойзес сообщил журналистам.

В матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА.

"Я старался успокоить Кордобу, он сказал, что испытывал какие-то расистские высказывания, вероятно, от Родриго [Вильягры] (игрока ЦСКА - прим. ТАСС). Я пытался его успокоить. Я сам лично не слышал, Кордоба мне об этом сказал. Я просто там был для того, чтобы разнять", - пояснил Мойзес.

Мойзес на 11-й минуте открыл счет, а на 68-й был удален с поля после второй желтой карточки. "Я считаю что [Кирилл] Левников - хороший судья, но сегодня не лучший день у него. В первые пять минут Диего Коста попал в [Кирилла] Глебова перед резервным арбитром, не дал ничего, а в моем эпизоде дал красную карточку. Немного потерял управление игрой, как по мне", - считает защитник ЦСКА.

"Краснодар" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 40 очков. ЦСКА с 36 очками располагается на четвертой строчке.