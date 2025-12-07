Более 3 тыс. тхэквондистов собрал турнир "Московский вызов"

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 54 регионов России, а также атлеты из-за рубежа

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек приняли участие в международном турнире по тхэквондо "Московский вызов", посвященном памяти Героев России и СССР. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тхэквондо Москвы Роман Питько.

Соревнования с участием 3 200 атлетов из 54 регионов России, в том числе команды Луганской и Донецкой народной республик, республики Крым и города-героя Севастополя, прошли в легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА. Впервые в турнире поборолись и зарубежные спортсмены из Армении, Белоруссии, Замбии, Казахстана, Нигерии, Уганды и Узбекистана.

"Наша федерация с гордостью проводит уникальный турнир "Московский вызов", где в рамках одного дня разыгрывается весь комплекс соревнований по нашему виду спорта. Такой формат требует от участников невероятной собранности, выносливости и мастерства. "Московский вызов" - это больше, чем соревнования, это вызов самому себе, проверка на прочность и демонстрация высочайшего уровня развития нашего вида спорта в России", - рассказал Питько.