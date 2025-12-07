Хоккеист "Колорадо" Ничушкин забросил победную шайбу в матче с "Филадельфией"

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Колорадо"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин и нападающий "Филадельфии" Николя Делорье © Mitchell Leff/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил победную шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Филадельфией". Встреча завершилась со счетом 3:2.

Ничушкин отличился на 22-й минуте. В составе победителей заброшенными шайбами также отметились Брент Бёрнс (9-я минута) и Брок Нельсон (20). У проигравших голы на счету Шона Кутюрье (3) и Трэвиса Конекны (26). На 45-й минуте нападающий "Филадельфии" Тревор Зеграс не реализовал буллит.

30-летний Ничушкин провел 21-й матч в текущем чемпионате. Россиянин забросил 7-ю шайбу, в его активе также 7 результативных передач.

"Колорадо" набрал 48 очков после 29 матчей и занимает 1-е место в Центральном дивизионе и общей таблице НХЛ. "Филадельфия" с 33 очками в 27 играх располагается на 5-й строчке в Столичном дивизионе.

В следующем матче "Колорадо" на выезде сыграет с "Нэшвиллом", "Филадельфия" примет "Сан-Хосе". Встречи пройдут в ночь на 10 декабря по московскому времени.