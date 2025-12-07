Более 300 дзюдоистов сразились в Череповце на Кубке России

Первое место в общем зачете заняли спортсмены из Уральского федерального округа

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 300 дзюдоистов из 50 регионов страны поборолись за титул победителей Fonbet - Кубка России, заключительного крупного всероссийского старта сезона.

Победителями турнира стали Султан Плиев (весовая категория до 60 кг, Республика Ингушетия), Алим Балкаров (до 66 кг, Тюменская область), Буян-Херел Санаа (до 73 кг, Тюменская область), Тимур Давидов (до 81 кг, Москва), Алий Датхужев (до 90 кг, Республика Адыгея), Адам Сангариев (до 100 кг, Чеченская Республика), Серикбай Жанабеков (свыше 100 кг, Тюменская область), а также Аина Моисеева (до 48 кг, Свердловская область - Республика Саха (Якутия)), Дарья Захарова (до 52 кг, Московская область - Брянская область), Вита Майданик (до 57 кг, Самарская область), Стефания Власова (до 63 кг, Самарская область), Анна Гадомская (до 70 кг, Москва), Алена Прокопенко (до 78 кг, Санкт-Петербург) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг, Челябинская область).

По итогам турнира сильнейшими у мужчин стали представители Тюменской области, обошедшие коллег из Москвы и Чеченской Республики. У женщин лидирующие позиции заняли дзюдоистки из Свердловской области, опередившие спортсменок из Санкт-Петербурга и Самарской области. Уральский федеральный округ занял первое место в общем зачете, оставив на второй строчке Северо-Кавказский федеральный округ, на третьей - Москву.