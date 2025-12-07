Нападающий "Питтсбурга" Малкин пропустит матч НХЛ с "Далласом" из-за травмы

Восстановление российского хоккеиста ожидается со дня на день

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин © AP Photo/ Matt Slocum

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустит игру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом" из-за травмы верхней части тела. Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".

Встреча пройдет в ночь на понедельник и начнется в 02:00 мск.

Восстановление 39-летнего форварда ожидается со дня на день. В текущем сезоне Малкин забросил 8 шайб и сделал 21 результативную передачу в 26 матчах регулярного чемпионата.

Малкин был выбран "Питтсбургом" на драфте НХЛ в 2004 году под общим вторым номером. Всю карьеру в лиге он провел за один клуб, трижды выиграл Кубок Стэнли, дважды становился обладателем приза "Арт Росс трофи", присуждаемого лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, один раз выигрывал "Харт трофи", который вручается самому ценному игроку сезона. В составе сборной России дважды выигрывал чемпионат мира, также в его активе две серебряные и три бронзовые медали мировых первенств.

"Питтсбург" набрал 33 очка после 26 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона.