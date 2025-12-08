"Вашингтон" победил "Коламбус" в матче НХЛ. Овечкин не набрал очков

Встреча завершилась со счетом 2:0

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбуса".

Встреча завершилась со счетом 2:0, шайбы забросили Джейкоб Чикран (21-я минута) и Алексей Протас (59).

Овечкин не смог отметиться результативными действиями во втором матче подряд, ранее он прервал серию из шести игр с набранными очками. В текущем сезоне у Овечкина 14 голов и 15 голевых передач в 30 матчах.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 39 очков в 30 матчах. "Коламбус" идет на последней, восьмой строчке Столичного дивизиона, имея в активе 32 очка после 29 встреч.

В следующем матче "Вашингтон" 12 декабря дома сыграет с "Каролиной". "Коламбус" также сыграет с "Каролиной" - на выезде 10 декабря.