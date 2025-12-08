"Реал" потерпел поражение от "Сельты", заканчивая игру вдевятером

"Сельта" победила в гостях со счетом 2:0

Нападающий "Реала" Родриго и защитник "Сельты" Оскар Мингеса © Angel Martinez/ Getty Images

МАДРИД, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты мадридского "Реала" со счетом 0:2 уступили "Сельте" в матче 15-го тура чемпионата Испании, завершая игру вдевятером. Встреча прошла на "Сантьяго Бернабеу".

Победу "Сельте" принес дубль шведского нападающего Виллиотта Сведберга (53-я и 90+3-я минуты). На 64-й минуте с поля был удален защитник "Реала" Франсиско Гарсия, он получил две желтые карточки менее чем за одну минуту. В компенсированное ко второму тайму время за неспортивное поведение красные карточки получили игроки мадридского клуба Альваро Каррерас и Эндрик, который находился на скамейке запасных, Родриго и Федерико Вальверде получили предупреждения.

"Реал" прервал серию из восьми матчей без поражений в чемпионате Испании, мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 16 матчах. "Сельта" идет на 10-й строчке, имея в активе 19 очков после 15 встреч.

В следующем матче подопечные Хаби Алонсо 14 декабря в гостях сыграют с "Алавесом". "Сельта" в этот же день дома примет "Атлетик".