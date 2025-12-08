Александр Андриевский стал главным тренером хоккейного клуба "Амур"

Контракт с белорусским специалистом рассчитан до конца текущего сезона

Главный тренер "Адмирала" Александр Андриевский © Юрий Смитюк/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Белорусский специалист Александр Андриевский назначен на пост главного тренера хабаровского хоккейного клуба "Амур". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с тренером подписан до конца сезона-2025/26. Ранее пост главного тренера покинул Александр Гальченюк, а Андриевский с 1 ноября был исполняющим обязанности. Под его руководством хабаровский клуб одержал 6 побед в 15 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Андриевскому 57 лет, ранее он работал главным тренером во владивостокском "Адмирале", "Сибири" и "Сочи", а также возглавлял белорусские клубы "Гомель" и минское "Динамо", работал в штабах солигорского "Шахтера" и тульского АКМ. В качестве игрока становился чемпионом СССР и чемпионом СНГ в составе московского "Динамо", признавался лучшим хоккеистом Белоруссии в 1996 году.

"Амур" занимает" седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 35 матчах. В следующем матче хабаровский клуб 17 декабря дома примет "Адмирал".