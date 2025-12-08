"Питтсбург" без Малкина проиграл "Далласу" в матче НХЛ

Команда российского нападающего уступила в серии буллитов

Вратарь "Питтсбурга" Тристан Джарри и нападающий "Далласа" Микко Рантанен © AP Photo/ Sam Hodde

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. "Питтсбург" со счетом 2:3 после серии буллитов уступил "Далласу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейми Бенн (22-я минута) и Миро Хейсканен (59). У проигравших отличились Коннор Дьюар (19) и Томми Новак (26). Победный буллит реализовал Микко Рантанен.

Встречу из-за травмы верхней части тела пропустил российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. Ожидается, что он вернется в состав команды со дня на день. В текущем сезоне Малкин забросил 8 шайб и сделал 21 результативную передачу в 26 матчах регулярного чемпионата, являясь вторым среди бомбардиров команды.

"Даллас" занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 45 очков в 30 матчах. "Питтсбург" располагается на 4-й позиции Столичного дивизиона с 34 очками после 27 игр. В следующем матче "Даллас" в ночь на 10 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Виннипега", "Питтсбург" в этот же день примет "Анахайм".