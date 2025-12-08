"Рейнджерс" уступили "Вегасу" в матче НХЛ. Панарин сделал голевую передачу

В списке лучших бомбардиров сезона среди россиян нападающий сравнялся с Кириллом Капризовым и уступает только Никите Кучерову

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:3 в овертайме проиграл "Вегасу" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голы у "Вегаса" забили Бретт Хауден (1-я минута), Томаш Гертл (60) и Джек Айкел (65). В составе проигравших отличились Мика Зибанежад (30) и Алекси Лафреньер (34).

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился результативным пасом. На счету игрока стало 32 очка (10 голов + 22 передачи) в 31 матче регулярного чемпионата. В списке лучших бомбардиров среди россиян он сравнялся с нападающим "Миннесоты" Кириллом Капризовым (17+15) и уступает только форварду "Тампы" Никите Кучерову (12+22).

"Вегас" занимает 2-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 36 очков в 28 матчах. "Рейнджерс" идут на 5-й позиции Столичного дивизиона, имея на счету 34 очка после 31 игры. В следующем матче "Вегас" в ночь на 10 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Нью-Йорк Айлендерс", "Рейнджерс" днем позднее встретятся на выезде с "Чикаго".