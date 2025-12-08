Овечкин опередил Кросби по редкому достижению в НХЛ

Российский нападающий быстрее канадца набрал 30 очков в сезоне среди игроков в возрасте 38 лет и старше

Александр Овечкин и Сидни Кросби © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Канадский нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби уступил российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину в скорости достижения отметки в 30 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков в возрасте 38 лет и старше.

В гостевом матче против "Далласа" (2:3 ОТ) Кросби отметился результативным пасом в эпизоде со второй заброшенной шайбой команды. На его счету стало 30 очков (18 голов + 12 передач) в 27 играх, что является шестым результатом по скорости преодоления данного рубежа среди игроков старше 38 лет. Его опередили канадские нападающие Горди Хоу (19), Жан Ратель (24), Алекс Дельвеккьо (25) и Джонни Буцик (27), а также Овечкин, который в сезоне-2023/24 набрал 30 очков за 23 встречи.

Рекордсменом по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ среди игроков старше 38 лет является канадский нападающий Адам Оутс (82). Овечкин завершил "регулярку" сезона-2023/24 с 65 очками (31+34).