Хранитель традиций. 50 лет работы Капитоныча в "Торпедо"

Администратор московского клуба стал обладателем приза ТАСС "За верность" в номинации "За преданность делу"

Администратор московского "Торпедо" Александр Петров © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Администратор московского "Торпедо" Александр Петров, которого в команде и среди болельщиков по-доброму называют "Капитоныч" - в честь его отчества, в октябре отметил 50 лет бессменной работы в футбольном клубе. Он застал как великие времена автозаводцев, так и падения, но, несмотря ни на что, не менял место работы. Он стал обладателем приза "За верность", учрежденного ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело", в номинации "За преданность делу", церемония награждения прошла 4 декабря.

Капитоныч пришел в "Торпедо" в 24 года - 1 октября 1975 года. До 2010 года он был тренером-массажистом, после чего стал администратором команды. Его ценят как болельщики, так и сам клуб, Капитоныч является легендой "Торпедо" без значимых голов и результативных матчей. Почти незаметная фигура навсегда вписана в историю черно-белых.

В "Торпедо" Капитоныч застал таких известных футболистов, как Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов и Виктор Шустиков. Также он застал последнее чемпионство "Торпедо" в отечественном чемпионате в 1976 году и две последние победы клуба в кубке страны в 1986 и 1993 годах. После исторических достижений "Торпедо" потеряло профессиональный статус, спустилось во Вторую лигу и начало путь наверх заново. И весь этот путь Капитоныч проходит вместе с клубом.

Петров в октябре признался, что никакие проблемы в "Торпедо" не подталкивают его к уходу из клуба. Это связано с его большой любовью к футболу. А переход в другой клуб Капитоныч сравнил с предательством родного отца или матери. "Помню, как, уже будучи студентом, мы вчетвером смотрели игру "Торпедо", и тогда я первый раз увидел на экране старого телевизора Эдуарда Стрельцова. Это было просто невероятно! Поэтому моя любовь к футболу нескончаема, а уж тем более - в родной команде, - сказал Петров в интервью клубной пресс-службе. - Я знаю, что найти такую команду, как "Торпедо", для меня будет очень трудно сейчас, чисто психологически. Нет, я не представляю себя ни в какой другой команде, кроме "Торпедо", никак. Это то же самое, что предать родного отца или мать!"

В апреле 2026 года Капитоныч отметит 75-летие.