Гол Бучневича помог "Сент-Луису" победить "Монреаль" в матче НХЛ

Результативную передачу сделал нападающий "Монреаля" Иван Демидов

Павел Бучневич © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ОТТАВА, 8 декабря. /ТАСС/. "Сент-Луис" со счетом 4:3 одержал победу над "Монреалем" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Брэйден Шенн (9-я и 51-я минуты), Дилан Холлоуэй (21) и Павел Бучневич (22). У проигравших отличились Лэйн Хатсон (13), Коул Кофилд (20) и Ноа Добсон (57). Результативную передачу на свой счет записал нападающий "Монреаля" Иван Демидов.

Для Бучневича это 5-й гол в регулярном чемпионате. Также на счету форвард 9 результативных пасов в 30 матчах нынешнего сезона, он входит в пятерку лучших бомбардиров команды.

"Монреаль" занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 33 очками по итогам 28 игр. "Сент-Луис" идет на 7-й строчке Центрального дивизиона, набрав 29 очков после 30 встреч. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 10 декабря по московскому времени примет "Тампу", "Сент-Луис" в этот же день сыграет дома против "Бостона".

В других матчах игрового дня "Сан-Хосе" в гостях победил "Каролину" (4:1). Форвард хозяев Андрей Свечников сделал результативную передачу, вратарь Петр Кочетков, также выступающий за "Каролину", отразил 18 бросков из 21. "Флорида" на своем льду переиграла "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1), голкипер хозяев Даниил Тарасов совершил 20 сейвов и был признан второй звездой встречи. "Анахайм" в родных стенах разгромил "Чикаго" (7:1), результативный пас в свой актив записал защитник Павел Минтюков.