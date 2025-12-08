Чимаев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC

Российский боец победил грузина Мераба Двалишвили и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Редакция сайта ТАСС

Хамзат Чимаев © Geoff Stellfox/ Getty Images

ТАСС, 8 декабря. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев поздравил Петра Яна с завоеванием титула в легчайшем весе. Об этом Чимаев написал на своей странице в соцсети X.

Ранее российский боец Петр Ян победил грузина Мераба Двалишвили и стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

"Поздравляю, замечательный бой, Петр, - написал Чимаев. - Желаю скорейшего восстановления и вернуться сильнее, Мераб".

Яну 32 года, на его счету 20 побед и 5 поражений в MMA. Он первым из россиян смог вернуть звание чемпиона в UFC, ранее спортсмен смог завоевать титул в легчайшем весе в июле 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В марте 2021 года Ян был дисквалифицирован в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом из-за удара коленом в партере. В апреле 2022-го россиянин уступил представителю США в бою-реванше раздельным решением судей.