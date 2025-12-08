Авербух оценил шансы Гуменника на ОИ-2026 после рекорда американца Малинина

По мнению эксперта, на Играх российский фигурист может бороться за второе место

Редакция сайта ТАСС

Илья Авербух © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Американец Илья Малинин на данный момент объективно является сильнейшим фигуристом планеты, а за второе место на Олимпиаде бороться можно. Таким мнением с ТАСС поделился призер Олимпийских игр, хореограф-постановщик Илья Авербух.

К выступлению на Олимпийских играх в мужском одиночном катании готовится только один российский фигурист - Петр Гуменник, который выиграл квалификационный к Играм турнир в Пекине и принял приглашение на главный старт четырехлетия от Международного олимпийского комитета. Малинин выиграл международный финал Гран-при в Японии с мировым рекордом за произвольную программу - 238,24 балла, исполнив семь четверных прыжков. После короткой программы американец шел третьим - не удался эксперимент с каскадом из четверного акселя и тройного тулупа, на акселе случился степ-аут.

"На данный момент Малинин - объективно сильнейший фигурист планеты, - сказал Авербух. - Если Малинин и проиграет, то только сам себе. Я думаю, он просто такой парень - все это его заводит, он на кураже. Он настолько уверен в себе, что идет на риск в короткой программе, понимая, что может остаться без каскада - и все равно делает это. Я думаю, что он не думает здесь тактически ни о ком из соперников - только о том, чтобы двигаться вперед, пока у него есть эта идеальная форма. Она все равно когда-то уйдет. Но сейчас он занят только собой".

"А что касается Пети, то я думаю, что дальше - начиная со второго места, непобедимых нет. Гуменник тоже в этом году идет на пять четверных, на серьезные прокаты. Если не дрогнет, то вполне может бороться", - считает Авербух.

Второе место в финале Гран-при Международного союза конькобежцев занял японец Юма Кагияма (302,41), третьим стал его соотечественник Сюн Сато (292,08). Четвертый - Даниэль Грассль (Италия, 288,72), пятый - Адам Сяо Хим Фа (Франция, 258,64), шестой - Михаил Шайдоров (Казахстан, 242,19).