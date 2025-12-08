Тренера отстранили на полгода за удар по лицу 11-летнего сына-теннисиста

Инцидент произошел во время турнира в Верхней Пышме

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федерация настольного тенниса России дисквалифицировала на полгода тренера из Свердловской области за рукоприкладство в отношении спортсмена, который является также его сыном. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Инцидент произошел во время турнира на Кубок Александра Захарова, который проходил с 23 по 26 ноября в Верхней Пышме (Свердловская область). После того, как один из участников турнира, выступавший в одиночном разряде, потерпел поражение в своем поединке, он получил удар по лицу от своего тренера-отца. За этот проступок главный судья соревнований показал позволившему себе рукоприкладство в отношении 11-летнего игрока специалисту красную карточку и дисквалифицировал его до конца турнира.

Спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России после рассмотрения объяснительной записки приняла решение применить к тренеру меру наказания в виде прямой дисквалификации сроком на 6 месяцев начиная с 1 декабря 2025 года.