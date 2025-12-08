50-летняя гимнастка Чусовитина тренируется, чтобы отобраться на Олимпиаду

По словам спортсменки, сейчас она не хочет отвлекаться на соревнования

Оксана Чусовитина © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Оксана Чусовитина, которой в июне исполнилось 50 лет, в настоящее время тренируется, чтобы отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом Чусовитина рассказала ТАСС.

7 декабря в Москве проходил финал Гимнастической премьер-лиги с участием мужских и женских команд. Чусовитина присутствовала на турнире в качестве почетного гостя.

"Финал гимнастической лиги был великолепен, я очень зарядилась эмоциями, посмотрев эти соревнования, - рассказала Чусовитина. - Я хочу на следующий год выступать здесь за какую-то команду. Будем разговаривать и все это обсуждать".

"Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры", - добавила собеседница ТАСС.

Чусовитина, двукратная чемпионка мира в составе сборной СССР и чемпионка Игр 1992 года в составе Объединенной олимпийской команды, принимала участие в восьми подряд Олимпиадах (с 1992 по 2021 год), на Игры-2024 в Париже ей не удалось отобраться. В разные годы спортсменка выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана. С 2013 года она вновь представляет Узбекистан на международных стартах.