Верность себе. Вратарь Пыркин отдал более 19 лет "Череповцу"

Футболист стал обладателем приза ТАСС "За верность" в номинации "Вторая лига"

Вратарь "Череповца" Андрей Пыркин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вратарь Андрей Пыркин отличается верностью не самому известному футбольному клубу "Череповец", всего в его системе он провел более 19 лет. Пыркин стал обладателем приза "За верность", учрежденного ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело", в номинации "Вторая лига", церемония награждения прошла 4 декабря.

Пыркин родился в Череповце. Он является воспитанником академии "Шексны", которая сейчас носит название "Череповец", куда попал в 2006 году. После выпуска из академии вратарь начал выступать за профессиональный клуб. После этого один сезон провел в "Губкине" из Белгородской области, но клуб расформировали, поэтому ему пришлось искать новое место работы.

В 2013 году он перешел в старейший клуб страны - "Знамя труда". За два года вратарь провел 15 матчей, из которых 3 были "на ноль". И в 2015 году он вернулся на родину, снова оказался в "Череповце". Он является основным вратарем, в прошедшем сезоне провел за клуб 34 матча во всех турнирах. Вместе с "Череповцом" стал четырехкратным чемпионом Кубка МФФ "Золотое кольцо".

Пыркину 36 лет, но пока он не планирует останавливать карьеру. В 2023 году он получил тренерскую лицензию С-УЕФА, начал работать в спортивном клубе "Череповец", совмещая выступление за основную команду. Помимо этого, стал принимать участие в организации детских соревнований.

Футболист отметил, что не ожидал получить награду, потому что имеет скромные достижения в спорте. Это показывает, что, помимо преданности клубу, он отличается скромностью. "Очень рад этому, никогда не мог поверить, что мои скромные достаточно успехи будут отмечены, всем спасибо", - сказал Пыркин. Он также отметил поддержку жены и близких, которые всегда с пониманием относятся к его разъездам с командой.

Действующее соглашение Пыркина с "Череповцом" рассчитано до 31 декабря 2025 года.