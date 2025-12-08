Президент РПЛ Алаев считает Сперцяна лучшим футболистом первой части сезона

Из российских футболистов он отметил Матвея Кисляка, Алексея Батракова, Максима Глушенкова

Редакция сайта ТАСС

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев © Сергей Фадеичев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 8 декабря. /ТАСС/. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян был лучшим футболистом первой части Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент РПЛ Александр Алаев.

25-летний Сперцян забил 8 мячей и отдал 12 результативных передач в 18 матчах. "Краснодар" завершил первую часть на первом месте в таблице.

"Вообще мне очень приятно, что при наличии таких сильных иностранцев в "Зените", "Спартаке", "Динамо", "Краснодаре", ЦСКА и других клубах, на ведущих позициях находятся Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Максим Глушенков. Но я бы по итогам первой части сезона назвал лучшим футболистом Эдуарда Сперцяна. Сыграл поярче, статистика говорит об этом, он молодец", - сказал Алаев.