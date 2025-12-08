"Краснодар" продлил контракты с Торменой и Батчи

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" объявил о продлении контрактов с игроками клуба бразильцем Витором Торменой и ангольцем Жоау Батчи. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новые соглашения рассчитаны до 2029 года.

Тормене 29 лет, он выступает за "Краснодар" с 2023 года, проведя за клуб 78 матчей и забив три гола. Батчи играет в краснодарском клубе с 2022 года, в его активе 13 голов и 21 передача в 119 играх. Оба футболиста в сезоне-2024/25 стали чемпионами России, а сезоном ранее завоевывали серебро первенства страны.