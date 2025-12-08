Ромащенко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Урал"

Команда занимает второе место в таблице Первой лиги

Мирослав Ромащенко © Елена Афонина/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на официальном сайте объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды.

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

"Поверьте, для меня было большой честью возглавлять такой клуб, как "Урал". Я провел здесь замечательный год, отдавался работе на 100%. Буду переживать за парней и уверен, что игроки обязательно выполнят поставленную на сезон задачу - выйдут в РПЛ", - сказал Ромащенко, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Ромащенко 51 год, он работал в "Урале" с июня нынешнего года, с августа 2023-го по апрель 2024 года он возглавлял грозненский "Ахмат". Ранее специалист тренировал томскую "Томь", белгородский "Салют", работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в "Ахмате", пермском "Амкаре", московском "Динамо", польской "Легии", венгерском "Ференцвароше" и сборной России.

"Урал" занимает второе место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой лиги), набрав 41 очко в 21 матче.