Олимпийский чемпион по боксу Саитов сравнил бойца ММА Яна с Мохаммедом Али

Ранее россиянин вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив грузина Мераба Двалишвили

Олег Саитов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян, сумевший вернуть себе титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе спустя четыре года, в чем-то повторяет путь величайшего боксера Мохаммеда Али. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

Турнир UFC 323 прошел 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили единогласным решением судей.

"Я смотрел этот бой отрывочно, но могу сказать, что Ян - большой молодец, - рассказал Саитов. - Он очень сильно готовился к этому поединку, его хорошая боксерская техника, мне кажется, помогла ему в этом бою. Он настоящий боец, поэтому и выиграл".

"То, что он сумел вернул себе титул чемпиона мира спустя четыре года, говорит о силе его характера. Он настоящий чемпион. Мохаммед Али несколько раз терял титул и потом опять возвращал его себе. Возможно, Ян повторяет его путь", - заключил собеседник ТАСС.

Ян в минувшее воскресенье провел первый чемпионский поединок с 2022 года, когда проиграл американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей.