Суд в Южной Корее приговорил девушку к тюрьме за шантаж Сон Хын Мина

Футболист обратился в правоохранительные органы в мае этого года

СЕУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Суд в Южной Корее приговорил двух человек к тюремным срокам за шантаж южнокорейского футболиста Сон Хын Мина, сообщает агентство Yonhap.

В июне 2024 года девушка по фамилии Ян отправила футболисту результаты УЗИ и потребовала около 300 млн вон ($204 тыс.), угрожая придать огласке эту ситуацию. Весной 2025 года осужденная вместе со своим молодым человеком по фамилии Ён снова попытались вымогать деньги у нападающего. Во второй раз они хотели получить 70 млн вон ($47 тыс.).

По версии следствия, девушка сначала - до Сон Хын Мина - попыталась шантажировать другого человека, но тот не ответил на ее угрозы.

"После того, как подсудимая узнала о беременности, она так и не установила, чей это ребенок. Пострадавшим в деле выступает известная личность, уязвимая перед преступлением. Подсудимая воспользовалась этим, чтобы завладеть большой суммой денег", - заявил суд. "Даже после передачи 300 млн вон они попытались получить еще больше денег. В результате пострадавший испытал серьезный психологический стресс", - отметил судья. По данным местных изданий, девушка потратила полученные деньги на товары роскоши и снова столкнулась с финансовыми трудностями.

Суд также добавил, что вымогатели не ограничились словесными угрозами: они обратились со своей информацией к СМИ. В результате 28-летняя кореянка приговорена к 4 годам лишения свободы за шантаж, ее 40-летний соучастник - к двум годам тюрьмы за попытку шантажа. Сон Хын Мин обратился в правоохранительные органы в мае этого года. Тогда же фигуранты были арестованы.

В августе Сон Хын Мин перешел в "Лос-Анджелес". До этого он 10 лет выступал за английский "Тоттенхэм".