КДК РФС рассмотрит обвинения в расизме в адрес Вильягры после матча РПЛ

По окончании матча "Краснодар" - ЦСКА Джон Кордоба обвинил Родриго Вильягру в расизме

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян © Степан Ноздрев/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) изучит обвинения в расизме в адрес полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры со стороны нападающего "Краснодара" Джона Кордобы после матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 декабря "Краснодар" со счетом 3:2 дома обыграл ЦСКА. После матча Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

"В рапорте отмечено, что в перерыве матча в спортивной зоне между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере, - сказал Григорьянц. - В связи с этим комитету в целях выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснение лиц, участвующих в конфликте, позицию клуба по данному инциденту и исследовать видеоматериалы. Как только комитет получит все необходимые доказательства по данному конфликту, дата и время заседания будут объявлены".

"По матчу "Краснодар" - ЦСКА также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА [Манеля] Экспосито, шестое нарушение в сезоне. Рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки у "Краснодара", - добавил Григорьянц.