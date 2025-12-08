КДК рассмотрит оскорбления арбитра Сухого болельщиками "Динамо" из Махачкалы

Инцидент произошел на домашнем матче "Динамо" с "Пари НН" в РПЛ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит оскорбительные выражения болельщиков махачкалинского "Динамо" в адрес главного судьи матча 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари НН" Алексея Сухого. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча прошла 7 декабря. Гостевую победу со счетом 1:0 одержал "Пари НН". "Болельщики футбольного клуба "Динамо" Махачкала скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи в матче с "Пари НН", - сказал Григорьянц.

6 декабря "Ростов" дома победил казанский "Рубин" со счетом 2:0. "Футбольный клуб "Рубин" не предоставил футболиста на дополнительное флэш-интервью после окончания матча с "Ростовом" по предварительной заявке основного вещателя", - отметил Григорьянц.