Гимнастка Мельникова начнет готовиться к соревнованиям в середине января

Первый этап Кубка мира - 2026 пройдет с 19 по 22 февраля в германском Коттбусе

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Обладательница двух золотых и одной серебряной медали чемпионата мира - 2025 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова намерена начать готовиться к турнирам нового сезона в середине января. Об этом гимнастка сообщила ТАСС.

"До Нового года я планирую в легком режиме тренироваться, но уже в середине января начну готовиться к соревнованиям, - рассказала Мельникова. - Впереди у меня этапы Кубка мира, ну и Кубок России, конечно. В первой половине года тоже в легком режиме собираюсь выступать, а во второй половине буду, конечно, накатывать программы".

Первый этап Кубка мира - 2026 пройдет с 19 по 22 февраля в германском Коттбусе, второй - с 5 по 8 марта в Баку, третий - с 12 по 15 марта в Анталье (Турция).

Кубок России пройдет с 19 по 27 апреля в Сириусе, чемпионат страны - с 28 июня по 6 июля в Калуге. Местом проведения женского чемпионата Европы станет Загреб (13-16 августа), чемпионат мира - 2026 будет принимать Роттердам с 17 по 25 октября.

Мельниковой 25 лет, в ее активе есть также золотая, серебряная и две бронзовых награды Олимпийских игр, россиянка также выиграла личное многоборье на ЧМ-2021, она четырехкратная чемпионка Европы.